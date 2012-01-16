Біля берегів Албанії затонув танкер: врятовано двох українських моряків

У територіальних водах Республіки Албанія затонув танкер „Edirne”, серед членів екіпажу якого перебували 2 громадян України.

Українські громадяни врятовані, їх було госпіталізовано, загрози їхньому життю та здоров’ю немає, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Зазначена справа перебуває на особливому контролі у Посольстві України в Греції та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, двоє грузинських моряків загинули внаслідок катастрофи турецького танкера Edirne в Адріатичному морі. Також загинув капітан судна, громадянин Азербайджану.

Всього на борту судна знаходились 15 осіб, в тому числі 6 громадян Грузії, 4 громадян Азербайджану, троє громадян Туреччини і двоє - України. Врятували вдалося 12 осіб.