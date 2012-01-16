На Донеччині виявлено 35 злочинних угруповань

На Донеччині правоохоронними органами протягом 2011 року було виявлено 35 злочинних угруповань, які скоїли 236 злочинів.Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на колегії, присвяченій підсумкам роботи органів прокуратури Донецького регіону у 2011 році, сказав прокурор області Володимир ВИШИНСЬКИЙ.

За його словами, із цих 236 злочинів, 92% було виявлено безпосередньо спецпідрозділами по боротьбі з організованою злочинністю.

До кримінальної відповідальності притягнуто 157 членів організованих груп, із них дві третини були взяті під варту у ході досудового слідства.

В.ВИШИНСЬКИЙ зазначив, що у 2011 році правоохоронці приділяли пильну увагу виявленню злочинних угруповань в економічній сфері, в тому числі з корумпованими зв'язками – таких угруповань було знешкоджено 17.

За закінченими кримінальними справами встановлено матеріальних збитків на суму 12 млн. грн., з яких третина (4,5 млн. грн.) відшкодована у ході слідства, що удвічі перевищує показники по Україні, підсумував прокурор області.