Нацбанк планує 4 регуляторні документи (список)

Національний банк України (НБУ) у 2012 році планує підготувати чотири регуляторні документи (по одному у кожному кварталі).

Про це йдеться у Плані підготовки проектів регуляторних актів Нацбанку на 2012 рік від 15 грудня 2011 року, який оприлюднено у системі «Ліга - Закон».

Так, в першому кварталі п.р. регулятор має намір розробити проект постанови Правління НБУ "Про внесення змін до Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України і банків України".

У другому кварталі планується підготувати проект постанови «Про внесення змін до Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем».

У третьому - проект постанови "Про затвердження Порядку обов'язкової передачі документованої інформації до Засвідчувального центру Національного банку України у разі припинення діяльності центру сертифікації ключів банку України".

У четвертому - проект постанови "Про внесення змін до Правил Національної системи масових електронних платежів".

У відповідних планах підготовки регуляторних актів на 2011 рік було визначено один проект, на 2010 рік - 7 проектів, на 2009 рік - 9 проектів, на 2008 - 5 проектів, на 2007 - 6 проектів.