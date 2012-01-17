У Києві - вибух газу: постраждало двоє людей
10:57, 17 січня 2012Суспільство
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Жінку госпіталізували з опіками
Сьогодні вночі у Подільському районі Києва у приватному будинку по вулиці Осиповського стався вибух газу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у місті Києві, внаслідок вибуху постраждали двоє осіб. Жінку було госпіталізовано з опіками тіла, а чоловік від госпіталізації відмовився.
На місці події працювали рятувальні підрозділи МНС, аварійні служби «Київгаз» і «Київенерго», бригада швидкої допомоги та наряд міліції.
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