100 мам з колясками вийшли на акцію протесту в Черкасах

У Черкасах майже 100 мам із дитячими візочками і малими дітьми сьогодні вийшли на акцію протесту проти закриття Черкаської дитячої поліклініки №2 під стінами цього медзакладу.

Як передає кореспондент УНІАН, усього згадана акція протесту зібрала майже 200 черкащан.

Жителі міста вже зібрали 3 тисячі підписів під вимогою не закривати заклад і виділити кошти на його капітальний і поточний ремонти, які мають здійснюватися поступово, щоб діти мали можливість отримувати медичну допомогу за місцем проживання.

Також вони висловили недовіру головному лікарю Черкаської дитячої лікарні за неувагу до проблем дитячих поліклінік міста.

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому із посиланням на начальника департаменту охорони здоров'я міськвиконкому Олега СТАДНИКА, інформація про закриття поліклініки не відповідає дійсності.

За словами О.СТАДНИКА, ні департамент охорони здоров'я, ні Черкаська міськрада не ухвалювали жодних рішень щодо закриття закладу. На думку чиновника, чутки про закриття виникли з інформації про те, що при формуванні бюджетного кошторису на 2012 рік у жовтні були проведені обстеження усіх 9 поліклінік міста, і на кожну був складений кошторис. Було зазначено, що для дитячої поліклініки №2 потрібно 8 млн. грн. Але одночасно ремонтувати приміщення і проводити прийом дітей у поліклініці неможна.

Міський голова Черкас Сергій ОДАРИЧ 16 січня на прес-конференції назвав інформацію про закриття Черкаської дитячої поліклініки №2 «нахабною брехнею, взятою зі стелі». За його словами, ніхто не збирався закривати цю поліклініку, а головний лікар міської дитячої лікарні, який є куратором дитячих поліклінік, неодноразово говорив про необхідність проведення там ремонту, на час якого медперсонал потрібно переселити з приміщення. Однак грошей на проведення капітального ремонту у 2012 році немає.

*** У Черкаській дитячій поліклініці №2 обслуговується 14 тис. дітей Черкас. Будівля зведена у 1937 році.