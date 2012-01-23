Прокуратура звинувачує посадовців ліцею

У Луганську прокуратура викрила посадовців ліцею, які незаконно виплатили 1,2 млн. грн. зарплати.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Луганської області.

Під час перевірки, проведеної відомством, правоохоронці встановили, що посадовці Луганського професійного ліцею технологій і дизайну взуття вчинили навмисне розкрадання державних коштів шляхом незаконної виплати зарплати в сумі 1,2 млн. грн. Ця зарплата була виплачена особам, які звільнилися з ліцею і фактично працювали на інших підприємствах в Луганську і Києві.

За даним фактом прокуратура області порушила кримінальну справу за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України «Організація і здійснення розкрадання в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем».

Під час досудового слідства збиток відшкодовано в повному обсягу.