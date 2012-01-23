У Харкові син убив матір, а тіло сховав у контейнері для сміття

У Харкові за підозрою у вбивстві жінки, останки якої виявили в центрі міста, затримано її сина.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

26-річний харків’янин зізнався у скоєнні злочину. Мотивом убивства став побутовий конфлікт між чоловіком та його матір’ю, яка приїхала в гості. Речові докази вилучено, наразі за даним фактом проводиться розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня в одному з контейнерів для сміття на вулиці Данилевського в центрі Харкова було виявлено криваві фрагменти тіла літньої жінки. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).