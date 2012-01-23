На тютюновій фабриці у Донецьку знайшли ще одне тіло
13:10, 23 січня 2012Суспільство
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Під час розбирання обгорілих конструкцій
На тютюновій фабриці у Донецьку під час розбирання обгорілих конструкцій рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС України.
Раніше міністерство повідомляло, що під час пожежі на фабриці загинула одна особа.
У прес-службі нагадали, що 22 січня о 16.20 у Донецьку на території ТОВ ДП тютюнова компанія „Хамадей” у двоповерховій будівлі виникла пожежа. На місце події оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи МНС України, які ліквідували загоряння о 23.00.
Загалом вогнем було знищено 30 тонн тютюнових виробів, пошкоджено перший, другий поверхи та покрівлю будівлі на загальній площі 4,2 тис. кв. м.
Причина загоряння встановлюється.
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