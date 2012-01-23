На тютюновій фабриці у Донецьку знайшли ще одне тіло

На тютюновій фабриці у Донецьку під час розбирання обгорілих конструкцій рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС України.

Раніше міністерство повідомляло, що під час пожежі на фабриці загинула одна особа.

У прес-службі нагадали, що 22 січня о 16.20 у Донецьку на території ТОВ ДП тютюнова компанія „Хамадей” у двоповерховій будівлі виникла пожежа. На місце події оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи МНС України, які ліквідували загоряння о 23.00.

Загалом вогнем було знищено 30 тонн тютюнових виробів, пошкоджено перший, другий поверхи та покрівлю будівлі на загальній площі 4,2 тис. кв. м.

Причина загоряння встановлюється.