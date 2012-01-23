У Севастополі побудують льодовий палац за 36 мільйонів

У Севастополі буде побудовано льодовий палац вартістю 36 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА сьогодні в ході апаратної наради в МДА.

«Ухвалено рішення Президентом і Міністерством інфраструктури про будівництво в Севастополі швидкоспоруджуваної будівлі для хокею й фігурного катання. Вартість її - 36 млн. грн.», - сказав В.ЯЦУБА.

Льодовий палац буде побудовано в рамках Національної програми «Хокей України». «З передбачуваних 7 об'єктів, які побудують в Україні, один буде в Севастополі», - сказав В.ЯЦУБА. Він додав, що в Севастополі «цим давно займалися» (вирішенням питання про будівництво такого об'єкту – УНІАН), але рішення не ухвалювалося.

В.ЯЦУБА висловив надію, що міська рада й головне управління земельних ресурсів розглянуть питання з відведення відповідної земельної ділянки, «будуть узгоджені питання інженерних мереж, визначення місця».

Тим часом віце-президент Федерації хокею Севастополя Олександр ГАЛКІН повідомив онлайн-газеті «Новий Севастополь», що льодовий палац у Севастополі має бути збудовано до кінця 2012 року. При цьому він послався на ухвалене рішення Національного агентства з питань підготовки й проведення в Україні ЧЄ-2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних об'єктів, яке також веде й хокейну тему.

За інформацією О.ГАЛКІНА, у рішенні, зокрема, йдеться, що з метою виконання національної програми «Хокей України» в 2012 році в 6 містах країни повинні бути збудовані криті арени зі штучним льодом. У затвердженому списку числяться: Київ, Луганськ, Севастополь, Кривий Ріг, Біла Церква, Дружківка (Донецька область). Загальний - затверджений у рамках держбюджету країни - бюджет усіх «льодових» будівництв становив 200 млн. грн.