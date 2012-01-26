Податківців перевели на продовжений день

Голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр КЛИМЕНКО заявляє про те, що у податкових органах спостерігається "плинність кадрів".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

«Ми сьогодні говоримо, чи є звільнення людей? Дійсно, є плинність кадрів. Ми це визнаємо», - сказав О.КЛИМЕНКО.

Водночас він підкреслив, що всі права працівників податкових органів, які працюють у режимі продовженого робочого дня, дотримано згідно із законодавством.

«Люди, які готові розуміти і сприймати те завдання і мотивоване виконання, сьогодні працюють тут. Вони втомлені сидять, але працюють. Все це робиться в рамках КЗпП і трудового законодавства, порушення трудового законодавства немає», - відзначив О.КЛИМЕНКО.

За його словами, існують графіки чергування податкових інспекторів і доплата за переробки.

«Ми прагнемо дати мотивацію не тільки фінансову, це неправильно. Ми бачимо питання і розуміємо питання… Ми прагнемо мотивувати кар'єрним зростанням, ми прагнемо виділяти досягнення, видавати відомчі нагороди, заохочувати людей», - резюмував голова ДПСУ.

Нагадаємо, графік роботи податкових інспекцій продовжено з 1 по 25 січня у зв'язку з перереєстрацією «спрощенців».