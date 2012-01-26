Новий генконсул Росії задоволений, що потрапив до Харкова

Генеральним консулом Російської Федерації у Харкові призначено Сергія СЕМЕНОВА. Його представлення пройшло сьогодні у Харківській облдержадміністрації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ОДА, у ході зустрічі голова облдержадміністрації Михайло ДОБКІН відзначив високу ефективність, з якою Генеральне консульство РФ у Харкові працювало в останні роки, а також висловив сподівання на подальше зміцнення економічних та гуманітарних зв'язків між Харківщиною і Росією.

«Я не сумніваюся, що Ви дуже швидко освоїтеся. У нас багато нереалізованих задумів, зокрема, нам багато належить зробити для повернення втрачених кооперативних зв'язків між нашими підприємствами, оскільки я бачу найперспективніший ринок для харківської продукції саме у Російській Федерації», - сказав М.ДОБКІН.

За словами губернатора, «нам потрібно буде зробити дуже багато для того, щоб переміщення товарів через кордон було не таким складним і зарегульованим, яким воно є сьогодні. Я простягаю Вам руку і пропоную без розкачки включатися в усі процеси. У нас дуже теплі, дружні відносини з консульством. Я гадаю, що Ви внесете свою частку в подальші успіхи».

У свою чергу С.СЕМЕНОВ наголосив, що докладе максимальних зусиль для зміцнення дружніх зв'язків між українським і російським народами.

«Я дуже задоволений, що потрапив у регіон, який має якнайтісніші зв'язки з Російською Федерацією, з нашими областями. Я відчув, що у влади міста й області контакт з консульством дуже тісний, тому ми продовжимо нашу співпрацю, і всі повноваження і можливості будемо використовувати на повну силу. У моїй особі ви знайдете партнера і помічника у наших спільних справах», - сказав С.СЕМЕНОВ.