Тігіпко: сьогодні в інтернатах близько 20 тисяч дітей

Віце-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО наголошує на тому, що Україні потрібна стратегія запобігання сирітству, тому Мінсоцполітики разом з громадськими організаціями готує стратегію роботи з проблемними сім’ями, яка дозволить запобігти вилученню дитини з родини та позбавлення батьків їхніх прав.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це С.ТІГІПКО заявив під час відвідування «СОС - Дитяче містечко» у Броварах Київської області, де розташовано 12 будинків сімейного типу, в кожному з яких виховується по 6-7 дітей.

За словами урядовця, нині в Україні 96 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. При цьому щороку з’являються 10 тисяч сиріт, у більшості з яких батьки позбавлені батьківських прав.

На думку С.ТІГІПКА, цьому можна було б запобігти, якби вчасно звернути увагу на проблеми в родині.

«Нам потрібно відпрацювати систему допомоги родині, щоб зберегти її для дитини. Основні зусилля потрібно спрямувати на профілактику сирітства, а не на боротьбу з його наслідками. Якщо в сім’ї немає коштів – треба її підтримати, якщо проблема у батьках – треба працювати з ними. Головне – зберегти для дитини сім’ю», - підкреслив віце-прем’єр.

Також він зазначив, що пріоритетним завданням державної політики є перехід від інтернатної системи до сімейних форм виховання дітей-сиріт.

«Сьогодні в інтернатах виховується близько 20 тисяч дітей. Це діти з втраченими родинними зв’язками. В інтернатах немає індивідуального підходу, немає соціалізації. Ці діти отримуватимуть набагато більше уваги та тепла, якщо зростатимуть у сімейних формах виховання», - сказав урядовець.

Як наголосив С.ТІГІПКО, «сьогодні держава серйозно стимулює розвиток сімейних форм виховання. Зокрема, надаючи допомогу родинам, які беруть на усиновлення чи під опіку дітей».

На його переконання, необхідно розробити додаткові стимули для людей, які готові брати сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання. Крім того, потрібно посилити фінансову підтримку батьків, які працюють в будинках сімейного типу, та сприяти їм у вирішенні побутових проблем.