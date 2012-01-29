День пам’яті Героїв Крут на Тернопільщині відзначали до 1939 року

У Тернополі в обласному архіві відкрили документальну виставку «На Аскольдовій могилі – український цвіт», приурочену пам’яті Героїв Крут.

Як передає кореспондент УНІАН, в експозиції представлені архівні матеріали про загибель студентів у бою, свідчення очевидців, публікації та документи про відзначення Дня пам’яті Героїв Крут на Тернопільщині до 1939 року та у часи Незалежності.

Як сказав під час відкриття виставки заступник голови обласної ради Олег БОБЕРСЬКИЙ, якщо у 1918 році війна велася «арміями та кулеметами», то зараз проти України йде жорстока інформаційна війна.

«Відбувається нав’язування так званого «русского міра», ведеться цілеспрямована політика на приниження ролі Української держави. Тому ми повинні бути готовими до цієї війни і усі разом маємо нести зерна просвітництва та правдивої інформації», – наголосив О.БОБЕРСЬКИЙ.