У муніципалітетів немає грошей на духові оркестри

Черкаський муніципальний духовий оркестр не ліквідують, а приєднають до міського будинку культури імені Івана Кулика і переведуть його у статус аматорського художнього колективу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому з посиланням на начальника управління культури міської ради Валентину ШЕПЕЦЬКУ, за умови вмілої організації концертної діяльності оркестр повноцінно функціонуватиме.

У цьому випадку місто зможе взяти на себе частину витрат: надання приміщення для репетицій, придбання музичних інструментів, сценічних костюмів та виплату заробітної плати директору і диригенту колективу.

В.ШЕПЕЦЬКА запевнила, що у міській програмі святкувань на 2012 рік передбачено видатки на організацію виступів оркестру, обслуговування свят, фестивалів, паркових програм тощо. Таким чином, усі необхідні для міста послуги будуть оплачені.

За її словами, досвід інших країн, зокрема, Німеччини, Грузії, Польщі демонструє, що ніде не утримують подібні колективи. Муніципалітети мають дуже обмежені можливості щодо фінансової підтримки будь-яких установ культури і організацій. Вони оголошують відкритий конкурс пропозицій для проведення культурних заходів. Це одна із можливостей, яка надається законом муніципалітету для підтримки культурних заходів.

Щодо фінансування творчих колективів (наприклад, муніципальних духових оркестрів), то воно взагалі відсутнє. Тож зміна правової форми функціонування черкаського муніципального духового оркестру не буде підставою для розпуску колективу, а лише дасть змогу працювати та розвиватися йому в інших організаційних умовах, зауважила В.ШЕПЕЦЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня депутати Черкаської міськради ухвалили рішення відмовитися від фінансування міського муніципального духового оркестру з міського бюджету. На рік колектив потребував фінансування з бюджету в сумі 1,5 млн. грн. Депутати вирішили віддати ці кошти на житлово-комунальне господарство, підтримку громадських організацій та утримання приміщень колишньої тютюнової фабрики.