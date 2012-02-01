Експерт: для Польщі нова АЕС важливіша за сланцевий газ

Для енергобалансу і енергетичної незалежності Польщі будівництво нової АЕС – більш важливий проект, ніж розвідка родовищ сланцевого газу.

Таку думку висловив перший секретар економічного відділу Посольства Республіки Польща в Україні Аркадіуш САРНА в ході круглого столу на тему «Газпром» монополізує європейський газовий ринок?», організованого Інститутом Горшеніна.

Коментуючи перспективи видобування сланцевого газу як альтернативи природному газу традиційного видобування, А.САРНА зазначив, що Польща лише за два роки сподівається одержати точні дані щодо обсягів родовищ сланцевого газу на своїй території.

«Ми приділяємо дуже серйозну увагу цьому джерелу, але сланцевий газ не є критичним енергоносієм для забезпечення енергетичної безпеки Польщі. Для енергетичного балансу Польщі природний газ у принципі не має такого значення, як для України, оскільки ми споживаємо лише 14 млрд. куб. м газу на рік. Для нас важливим енергоносієм залишається вугілля. Крім того, Польща не думає про закриття атомних електростанцій, як Німеччина. Навпаки, ми розвиваємо ядерну програму і плануємо будівництво нової АЕС, яка стане більш конкретним додатковим джерелом енергії в енергобалансі країни, ніж сланцевий газ», - пояснив А.САРНА.

При цьому він підкреслив, що розробка родовищ сланцевого газу потребує ще дуже значних зусиль і часу. «Сланцевий газ сьогодні є лише одним із нових перспективних варіантів розвитку польської енергетики. Тільки майбутнє покаже, наскільки сланцевий газ стане важливим джерелом енергії в енергобалансі країни», - сказав експерт.

Що стосується ситуації в українській енергетиці, то, на думку А.САРНИ, загострення проблем у зв'язку з високою ціною на російський газ може зіграти позитивну роль, прискоривши реформування енергоринку України. «Мені здається, що висока ціна на газ не залишає для України варіантів, окрім продовження реформ в енергетиці і проведення політики енергозбереження», - підсумував експерт.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року Кабінет міністрів України своїми постановами затвердив умови конкурсів на укладення угод про розділ продукції (УРП) по Юзівській (Донецька і Харківська області) і Олеській (Львівська область) вуглеводневими площами із запасами сланцевого газу.

Згідно з документами, Кабмін доручив Міжвідомчій комісії з організації укладення і виконання УРП розробити і затвердити упродовж двох місяців конкурсну документацію і офіційно оголосити про проведення конкурсів.

Після підписання і державної реєстрації угод інвестору (переможцю конкурсу) надається спеціальний дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, зокрема дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням вуглеводнів (промислова розробка) в межах ділянки, строком на 50 років. Термін дії спеціального дозволу на користування надрами може бути продовжений у порядку, встановленому законодавством.

Нагадаємо, на розробку Юзівської і Олеської площ претендує нафтогазова компанія Shell.