Експерт: Китай доб'ється для юаня статусу резервної світової валюти

Генеральний директор інвестиційно-банківської компанії European Capital Management Вадим БРАЇЛОВСЬКИЙ прогнозує, що до 2020-2025 року Китаю вдасться реалізувати свою стратегію зі створення міжнародного фінансового центру в Шанхаї, а також отримання юанем статусу резервної світової валюти.

Таку думку він висловив у рамках дослідницької програми Інституту Горшеніна «Світовий фінансовий ринок», дані якого були передані агентству УНІАН.

Кажучи про найближчі перспективи, експерт відзначив, що у 2012 році Китай стримуватиме зростання своєї валюти щодо долара США.

«Народний банк Китаю чудово розуміє і усвідомлює, що різке зростання курсу «женьміньбі» (китайського юаня - УНІАН) негативно позначиться на зовнішньоторговельному балансі країни і призведе до значного послаблення юаня, що в умовах недостатньо високого внутрішнього попиту може ускладнити розвиток економіки», - підкреслив В.БРАЇЛОВСЬКИЙ

«Вважаю, що в 2012 році долар щодо китайського юаня посилиться на 5-10%, його курс становитиме 6,65-6,97 юані за 1 долар США», - сказав він.

При цьому експерт відзначив, що США наполягають на тому, що Китай штучно стримує зростання юаня для отримання конкурентних переваг на світовому ринку. «Сенат навіть схвалив законопроект, який вимагає зміцнення юаня. Пекін у відповідь попередив, що ухвалення такого закону може спровокувати торгову війну між державами, тому багато що залежатиме також від двосторонніх політичних і економічних відносин США і Китаю в 2012 році», - сказав В.БРАЇЛОВСЬКИЙ.

На його думку, зменшення золотовалютних резервів Народного банку Китаю (з 3,27 до 3,18 трлн. доларів) може бути використане владою країни як додатковий привід для відмови від ревальвації юаня, якої вимагають від Пекіна США і Євросоюз.

Водночас В.БРАЇЛОВСЬКИЙ відзначає збільшення обороту юаня у світі.

«Китай і Японія, друга і третя за розмірами економіки світу, в січні 2012 року досягли домовленості розраховуватися між собою в китайських юанях. Як відомо, в 2011 році обсяг торгівлі між цими країнами становив 260 млрд. євро. Крім того, деякі центральні банки, наприклад, таких країн, як Бразилія і Нігерія, вже тримають частину своїх валютних резервів в юанях. Також з 2010 року цінні папери в Гонконгу номінуються в китайських юанях», - повідомив фінансист.