У Києві побили директора представництва російського телеканалу

У Києві порушено кримінальну справу за фактом хуліганських дій і побиття директора представництва Всеросійської державної телерадіокомпанії «РТР-Планета».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

За даними прокуратури, 29 січня на проїжджій частині вулиці Щербакова під час конфлікту, пов’язаного зі створенням аварійної ситуації, сталася бійка між водіями і пасажирами автомобілів «ВАЗ-21099» та «Тойота Камрі».

«Під час бійки водій та пасажири автомобіля ВАЗ 21099, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, нанесли декілька ударів в голову та по тулубу водієві та пасажиру іншого автомобіля», - йдеться у повідомленні. Постраждалими виявилися іноземці, один із яких працює директором представництва Всеросійської державної телерадіокомпанії «РТР-Планета», зазначили в прокуратурі.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського райуправління ГУМВС України в Києві 30 січня порушено кримінальну справу відносно водія та пасажирів автомобіля ВАЗ 21099 за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Від надання медичної допомоги потерпілі відмовилися.

Як повідомляв УНІАН, раніше МВС інформувало, що тілесні ушкодження 33-річному директору представництва Всеросійської державної телекомпанії заподіяв 20-річний киянин.

За даними міліції, його «було затримано 29 січня у Шевченківському районі столиці в результаті оперативно-розшукових заходів».