Кирил твердить, що православні не виходять на демонстрації проти Путіна

Патріарх Московський і всія Русі КИРИЛ вважає, що справді віруючі люди «не виходять на демонстрації», а моляться за народ «у тиші монастирів, у келіях, вдома».

Зокрема, у своїй проповіді після богослужіння у храмі Христа Спасителя предстоятель РПЦ відзначив, що справді віруючі люди, які "не виходять на демонстрації", а моляться за народ "у тиші монастирів, у келіях, вдома", здатні побачити зрозумілі історичні паралелі між сучасною ситуацією і "безпутством і безпам`ятністю передреволюційних років, з розбродом, хитанням, руйнуванням країни в дев`яностих роках", передає РІА «Новости».

"Ми маємо бути пильними, і я вас усіх закликаю сьогодні до цієї пильності. Умійте "розрізняти духів", пам`ятайте, що найгучніший крик і найпронизливіше слово не завжди є правильними, вірними і чесними словами. Так спокусився наш народ двічі, а може бути, і більше протягом останніх ста з незначним років", - заявив він.

Патріарх закликав усю Церкву приєднатися до нього у молитвах про Росію, яка "проходить дуже непростий і відповідальний етап" своєї історії. "Нехай сила нашої молитви преклонить благодать Божу, і нехай ця Божа благодать спопелить усіляку брехню і неправду, усіляку спокусу і усіляку скверну", - заявив предстоятель РПЦ.

Сьогодні патріарх КИРИЛ відзначає третю річницю інтронізації (вступу на першосвятительський престол). За традицією, день інтронізації патріарха щорічно відзначається Руською православною церквою як велике свято.

На 4 лютого у Москві заплановані кілька акцій. Зокрема 50-тисячний мітинг «За чесні вибори», а також 30-тисячний мітинг на підтримку прем`єр-міністр Росії Володимира ПУТІНА.