На будівлі міськради вивісили червоний прапор

У Сєвєродонецьку Луганської області сьогодні на будівлі міської ради вивісили червоний прапор.

Про це УНІАН повідомив депутат міськради Сергій САМАРСЬКИЙ. При цьому він спростував інформацію про те, що рішення про вивішування прапора було ухвалене депутатами одноголосно.

«Два депутати від БЮТ не голосували за це рішення», - сказав С.САМАРСЬКИЙ.

За його словами, прапор висітиме тільки сьогодні, в день звільнення Сєвєродонецька від фашистських загарбників

Як повідомляв УНІАН, рішення про вивішування червоного прапора у Сєвєродонецьку ухвалили депутати на сесії 27 січня. При ухваленні рішення депутати керувалися ст. 2 Закону «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.»., а також ст. 25 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Депутати рекомендували керівникам підприємств і навчальних закладів наслідувати їх приклад і встановити Червоний прапор Перемоги поряд з Державним прапором України.