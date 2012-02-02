У Донецьку гірників екстрено виводять на поверхню
20:08, 02 лютого 2012Суспільство
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На шахті імені Калініна
Гірники екстрено піднімаються на поверхню з шахти імені Калініна в Донецьку через задимлення. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу теруправління Держгірпромнагляду України в Донецькій області.
"Через задимлення в лаві на шахті імені Калініна в Донецьку людей виводять на поверхню", - сказали в прес-службі.
Шахта імені Калініна входить до складу державного підприємства "Донецька вугільна енергетична компанія".
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