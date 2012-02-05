Тіло змитої штормом в Алушті росіянки викинуло на пляж Ялти

На пляж у Великій Ялті море викинуло тіло 52-річної росіянки, яку 26 січня змило штормом з пірса в Алушті.

Труп винесло на берег санаторія "Ай-Даніль" 2 лютого, повідомила прес-служба управління МВС в Криму.

Тіло доставили до моргу і там його упізнали родичі. Як виявилося, загибла приїхала з Магаданської області Росії.

Нагадаємо, жінку змило в море на центральній набережній Алушти, коли вона вирішила сфотографуватися на пірсі на тлі хвиль у 5-бальний шторм. Рятувальники та водолази шукали зниклу, але знайти її так і не змогли.

ТСН