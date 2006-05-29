В Україні буде дощова погода

Синоптики прогнозують цього тижня в Україні дощову погоду.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, завтра, 30 травня, короткочасні дощі, грози пройдуть на Правобережжі України, у прикарпатських, Закарпатській, Вінницькій та Одеській областях місцями очікуються сильні дощі, град, шквали 17-22 м/с. На решті території без істотних опадів.

Температура в західних та північних областях вночі становитиме 6-11°, вдень 12-17°; в Карпатах впродовж доби 4-9°; на решті території вночі 10-15°, вдень 17-22°, у південних областях та в Криму до 26°.

31 травня утримається хмарна погода з проясненнями, у західній половині часом дощі, місцями сильні дощі, грози, град, у східній половині без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних, південних областях, в Криму та Приазов’ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних областях вночі та вдень 9-14°, в Карпатах 4-9°, на решті території вночі 10-15°, вдень 19-24°, у південних, східних областях та в Криму 24-29°.

1 червня мінлива хмарність, без опадів, лише у Карпатах, Закарпатті та Прикарпатті невеликий дощ.

Температура вночі у західних та північних областях 8-13°, на решті території 12-17°, вдень 20-25°, у західних областях 15-20°.

2-4 червня знову пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Лише у східних областях, в Криму та Приазов’ї без опадів. Температура у західних та північних областях вночі 10-16°, вдень 17-23°, на решті території вночі 14-20°, вдень 22-27°, 3-4 червня у східних, Дніпропетровській областях, в Криму, Призов’ї місцями 30-33°.

5-6 червня невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 10-16°, у Криму та Приазов’ї 14-19°, вдень 18-23°, у південних областях, в Криму та Приазов’ї 21-26°.

7-8 червня буде без опадів, лише у західних, а 7 червня і у північних областях короткочасні дощі, місцями грози. Підвищення температури на 3-5°.

Завтра у Києві та області утримається мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень невеликий дощ, місцями гроза. Температура у Києві вночі 7-9°, вдень 13-15°; по області вночі 6-11°, вдень 12-17°.

31 травня у столиці та області хмарна погода з проясненнями, часом дощ, місцями гроза, температура вночі 10-15°, вдень 19-24°. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. 1 червня мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°.

2-3 червня очкуються невеликі короткочасні дощі, подекуди грози. Температура вночі 10-16°, вдень 17-23°.