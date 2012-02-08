Шантаж у Донецьку: за вкрадені номери з автомобілів вимагають гроші

У Донецьку зловмисники вкрали держномери з 19 автомобілів, і вимагають викуп у їх власників

Донецьк. 8 лютого. УНІАН. У Донецьку зловмисники вкрали державні номери з 19 автомобілів, і вимагають викуп у їх власників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецького міськуправління міліції.

6 лютого до Кіровського райвідділу міліції Донецька звернулися жителі мікрорайону Широкий із заявами про крадіжку державних номерів з їх особистого автотранспорту, і таких звернень – 19.

З місця події були вилучені записки, залишені зловмисниками на автомобілях потерпілих. У них йдеться про те, що для того, щоб повернути номери, власникам машин потрібно через електронні термінали оплати перерахувати на вказаний рахунок по 500 грн. Викрадачі погрожують, що якщо протягом двох діб оплата не надійде, номер продадуть «для злочинних справ».

За даним фактом проводиться перевірка, про результати якої поки що не повідомляється. Сьогодні спливає термін, вказаний шантажистами.