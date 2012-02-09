УПЦ-МП: благословіння митрополита - це пошук юридичних шляхів

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Володимир на час своєї хвороби благословив митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла бути старшим вікарієм Києва та Київської єпархії.

Про це “УНІАН-Релігії” повідомив прес-секретар предстоятеля протоієрей Георгій КОВАЛЕНКО, коментуючи лист Блаженнішого до духовенства Київської єпархії, датований 7 лютого.

«Лист митрополита Володимира до духовенства Київської єпархії не протирічить рішенням Священного Синоду УПЦ і не відміняє їх. Згідно з рішенням Синоду, митрополиту Павлу доручено тимчасове управління Київською єпархією на період хвороби Блаженнішого. Лист Блаженнішого до вікаріїв та духовенства Київської єпархії, з одного боку, підтверджує управлінські повноваження митрополита Павла, а, з іншого, свідчить про те, що Блаженніший одужує та поступово повертається до справ», - зазначив прес-секретар предстоятеля УПЦ МП.

Також він пояснив, що благословення митрополита Володимира митрополитові Павлу – це пошуки юридичних шляхів делегування повноважень.

Нагадаємо, що 7 лютого відбулися єпархіальні збори Київської єпархії, до яких звернувся з листом митрополит Київський і всієї України Володимир. У ньому предстоятель УПЦ МП, зокрема, зазначив: «...Життя продовжується. Рішенням Священного Синоду від 26 січня 2012 року на час нашої хвороби тимчасово керуючим Київською єпархією призначено митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла. Дякую Священному Синоду за надану нам допомогу в управлінні Київською єпархією. Залишаю за собою право бути керуючим архієреєм Київської кафедри».

Як пише у листі митрополит Володимир, «свого часу з нашого подання рішенням Священного Синоду Київську єпархію було розділено на вікаріатства на чолі з нашими вікарними єпископами. Як показала практика, такий стиль управління виявився ефективним і таким, що нас задовольняє. Не дивлячись на нашу часту відсутність в минулому, пов’язану з архіпастирськими візитами, в єпархіальному житті не виникало проблем, з якими не міг би впоратися створений нами апарат управління єпархією. Сподіваюся на те, що так буде і в майбутньому».

Водночас Блаженніший зазначив, що “як митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української православної церкви і керуючий Київською єпархією, на час моєї недуги благословляю преосвященному Павлу, митрополиту Вишгородському та Чорнобильському, бути старшим вікарієм міста Києва та Київської єпархії. Рішення по Київській єпархії приймати колегіально з очільниками вікаріатств, подаючи на наше затвердження та підпис. Канцелярії Київської митрополії звершувати свої функції в звичному режимі. Кореспонденцію та документи для ознайомлення та затвердження передавати через нашого особистого секретаря».

«Прикликаю на вас Боже благословення, прошу святих молитв і про одне молю у Бога: браття, нехай буде мир поміж вами і чужим для вас буде розбрат. Обов’язки свої виконуйте чесно, пам’ятаючи слова Христові: «Хто хоче серед вас бути першим, хай буде вам слугою», - додав предстоятель УПЦ МП.