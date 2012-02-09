Завтра в Україні - мороз за 30°

У п’ятницю, 10 лютого, по Україні збережеться холодна без опадів погода з температурою вночі 21-26° морозу, у західних областях місцями 28-31°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра вдень температура становитиме 13-18° морозу (на Закарпатті вночі - 12-17°, вдень - 5-10° морозу); в південній частині вночі - 18-23°, вдень - 10-15° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі - 10-12°, вдень - 0-5° морозу.

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

У Київській області холодна без опадів погода з температурою вночі 21-26°, вдень - 13-18° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві без опадів, температура вночі - 21-23°, вдень - 14-16° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.