ФДМУ: приватизація енергокомпаній транслюватиметься online

У понеділок, 13 лютого 2012, у Фонді державного майна відбудеться 2 конкурси з продажу пакетів акцій енергокомпаній. Про це повідомляє офіційний сайт Фонду.

Конкурс з продажу 50% акцій ПАТ "Вінницяобленерго" розпочнеться о 9.00. До участі у ньому допущені ПАТ "Львівобленерго", ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання", ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл Україна". Початкова вартість державного пакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго" становить 167 650 тис. грн.

Конкурс з продажу 50% акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго" буде проведено об 11.00. До участі у ньому допущені ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" (м. Луганськ) та ТОВ "Енергетична Україна ТВ" (м. Київ). Початкова вартість державного пакета акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго" - 135 млн. грн.

Конкурси транслюватимуться online на офіційному сайті ФДМУ.