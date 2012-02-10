Історичний музей отримав від міліції викрадену картину

Правоохоронці Київщини повернули Яготинському історичному музею викрадену минулого року картину відомого українського художника Сергія Шишка «Зображення хати на Полтавщині» вартістю 2 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, у середині жовтня 2011 року до Яготинського райвідділу міліції надійшла заява про зникнення з місцевого історичного музею картини. За словами директора установи Лідії ДЕМЧЕНКО, полотно вкрали вночі. До приміщення музею зловмисники потрапили через вікно. Заклад був обладнаний сигналізацією, тож працівники Служби державної охорони прибули на місце події за шість хвилин, однак злодії встигли втекти за лічені хвилини. Співробітники музею тільки наступного ранку помітили, що картину вкрали.

За даним фактом було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

В ході проведення оперативних заходів на початку 2012 року працівники міліції встановили, що крадіжку вчинило організоване злочинне угрупування. До складу групи входило четверо молодих людей, троє з них раніше були неодноразово засуджені за крадіжки та насильницькі злочини майнової спрямованості. Найстаршому зі зловмисників - 28 років, а наймолодшому - лише 21. Один зі злодіїв виявився майстром спорту з боксу.

Співробітники Управління карного розшуку ГУ МВС України в Київській області встановили, що члени цієї групи протягом тривалого часу займалися нападами на АЗС, ювелірні магазини, незаконними заволодіннями автомобілів та крадіжками художніх цінностей з приміщень музеїв.

Як повідомив начальник Управління карного розшуку обласного міліцейського главку Сергій КНЯЗЄВ, під час вчинення розбійних нападів зловмисники з особливою зухвалістю застосовували фізичну силу, використовували зброю.

Під час проведення санкціонованих обшуків у них вилучили ювелірні вироби, викрадені під час нападу на магазин «Золото» в місті Буча Київської області, та прикраси, викрадені з магазину в місті Коростишів Житомирської області, револьвер TRUPPER з шістьма набоями та автомобіль, на якому злодії скоювали напади на ювелірні магазини, а також картину С.Шишка «Хата на Полтавщині», яку було викрадено з приміщення Яготинського музею.

На даний час встановлюється причетність затриманих до вищевказаних та аналогічних злочинів на території України. Стосовно зловмисників застосовано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.