У «Тюрмі на Лонцького» прочитають лекцію про «Аушвіц»

У Львові в приміщенні Національного музею «Тюрма на Лонцького» завтра, 13 лютого, відбудеться публічна лекція на тему: «Музей в Освенцимі: знати і пам’ятати».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху, лекцію, яка розпочнеться о 12.00, прочитає аспірант Львівського національного університету, науковий співробітник Центру досліджень визвольного руху Олеся ІСАЮК. Вона розповість про історію концентраційного табору в Освенцимі, формування та сучасний стан музею на місці колишнього концтабору, сучасну експозицію музею «Аушвіц — Біркенау».

Зараз на місці колишнього концтабору - музей, одне з місць, які внесені у список культурної спадщини ЮНЕСКО. Свого часу Освенцим був найбільшим концтабором у всій окупованій Європі і одночасно «фабрикою смерті». Оскільки нацисти не встигли його знищити при відступі, зараз колишній концтабір є унікальною пам’яткою епохи, зазначається в повідомленні.

Лекція пройде у супроводі відеопрезентації на основі фотографій музею.