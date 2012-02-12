У 2012 році бюджетники недоотримуватимуть до 2500 грн щомісяця?

У бюджеті-2012 Кабмін продовжує практику штучного заниження як прожиткового мінімуму, так і мінімальної зарплати. Через це всі працівники бюджетної сфери — вчителі, лікарі, працівники соціальної сфери та інші у 2012 році щомісяця недоотримають (залежно від тарифного розряду) від 300 до 2500 грн.

Про це у своїй статті для ZN.UA пише провідний експерт Центру Разумкова, екс-заступник міністра праці та соціальної політики Павло Розенко.

Розенко зауважив, що уряд не виконав вимогу вчителів щодо підвищення заробітних плат, зокрема підняття першого тарифного розряду до рівня мінімальної зарплати. В бюджеті-2012 перший тарифний розряд буде і надалі нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, що грубо порушує чинне законодавство з оплати праці. У 2012 році різниця досягне 300 грн.

Зокрема, з 1 січня учитель першої категорії, лікар, науковий співробітник (11-й тарифний розряд) повинні мати такий посадовий оклад: 1073 (мінімальна зарплата) х 1,97 (тарифний коефіцієнт) = 2114 грн. Проте насправді їх оклад буде меншим: 773 (закладено урядом у бюджеті) х 1,97 = 1523 грн! Лише по окладу недоплата становить майже 600 гривень. Отже, всі працівники бюджетної сфери — вчителі, лікарі, працівники соціальної сфери та інші у 2012 році щомісяця недоотримають (залежно від тарифного розряду) щонайменше від 300 до 2500 грн.

Після ухвалення держбюджету на 2012 рік уже можна стверджувати, що замість анонсованих урядом підвищень заробітних плат на 20—25% (500—800 грн.) реальне зростання зарплат у середньому за рік у бюджетників становитиме приблизно 180—250 грн, зазначив Розенко.