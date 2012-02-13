ФДМУ не допустив "Львівобленерго" до конкурсу з продажу "Вінницяобленерго"

Представники ПАТ "Львівобленерго" не були сьогодні допущені до участі у торгах з продажу 50% пакету акцій енергозабезпечувальної компанії "Вінницяобленерго".

Як передає кореспондент УНІАН, за 15 хвилин до початку торгів представникам компанії було винесено документ з рішенням робочої групи конкурсної комісії, згідно з яким "Львівобленерго" не допускається до конкурсу на підставі повторної перевірки документів компанії. Документ датовано 10 лютого.

Як прокоментував журналістам представник "Львівобленерго" Роман САЗОНОВ, компанія має намір звернутися до суду з вимогою визнати результати сьогоднішнього конкурсу недійсними. При цьому він не виключив, що такий позов буде заявлено вже у першій половині дня.

Р.САЗОНОВ відзначив, що в обґрунтуванні позову буде зазначено, що дії конкурсної комісії є неправомірними, оскільки сьогоднішній конкурс не є новим конкурсом, а є перенесеним конкурсом з 3 лютого, до участі у якому компанію було допущено без якихось зауважень з боку комісії.

Окрім того, у позові буде відзначено, що про рішення щодо недопуску до участі у торгах "Львівобленерго" було офіційно повідомлено лише за 15 хвилин до початку конкурсу, коли представникам компанії на руки під підпис було видано відповідний документ. Це, на думку Р.САЗОНОВА, значно звузило можливості компанії обстоювати свої інтереси в правовому полі згідно з чинним законодавством.