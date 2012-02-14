Убито журналіста, який боровся проти корупції

02:31, 14 лютого 2012
Суспільство
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Другий за два тижні в Бразилії

Редакторбразильськоїгазети,якийорганізувавкампаніюборотьбиз корупцією,застреленийуштатіМатоГроссо,біля кордону зПарагваєм,передаєБі-бі-сі.

Якрозповіливполіції, ПаулуРодрігесбувубитийбандитами-мотоциклістамивмістіПонтаПора.

Минулоготижняінший бразильськийжурналіст, МаріоЛопес,якийрозслідувавкорупційнізлочини, бувзастреленийвРіо-де-Жанейро.

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