Убито журналіста, який боровся проти корупції
02:31, 14 лютого 2012Суспільство
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Другий за два тижні в Бразилії
Редакторбразильськоїгазети,якийорганізувавкампаніюборотьбиз корупцією,застреленийуштатіМатоГроссо,біля кордону зПарагваєм,передаєБі-бі-сі.
Якрозповіливполіції, ПаулуРодрігесбувубитийбандитами-мотоциклістамивмістіПонтаПора.
Минулоготижняінший бразильськийжурналіст, МаріоЛопес,якийрозслідувавкорупційнізлочини, бувзастреленийвРіо-де-Жанейро.
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