Убито журналіста, який боровся проти корупції

Другий за два тижні в Бразилії

Редакторбразильськоїгазети,якийорганізувавкампаніюборотьбиз корупцією,застреленийуштатіМатоГроссо,біля кордону зПарагваєм,передаєБі-бі-сі.



Якрозповіливполіції, ПаулуРодрігесбувубитийбандитами-мотоциклістамивмістіПонтаПора.



Минулоготижняінший бразильськийжурналіст, МаріоЛопес,якийрозслідувавкорупційнізлочини, бувзастреленийвРіо-де-Жанейро.

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