На Луганщині «замінували» лікарню

На Луганщині невідомі зловмисники «замінували» будівлю районної лікарні у селищі Троїцьке.

Як поінформували УНІАН у Головному управлінні МНС України у Луганській області, повідомлення про замінування надійшло 13 лютого о 17.30.

Особовим складом МНС спільно з працівниками міліції було евакуйовано хворих та медичний персонал лікарні (всього 79 осіб) та організовано чергування на місці події.

В результаті перевірки будівлі лікарні та прилеглої території фахівці не виявили вибухонебезпечних предметів.

О 20.28 роботи було завершено, виклик виявився хибним.