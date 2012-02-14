На Луганщині «замінували» лікарню
09:35, 14 лютого 2012Суспільство
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Хворих евакуйовували
На Луганщині невідомі зловмисники «замінували» будівлю районної лікарні у селищі Троїцьке.
Як поінформували УНІАН у Головному управлінні МНС України у Луганській області, повідомлення про замінування надійшло 13 лютого о 17.30.
Особовим складом МНС спільно з працівниками міліції було евакуйовано хворих та медичний персонал лікарні (всього 79 осіб) та організовано чергування на місці події.
В результаті перевірки будівлі лікарні та прилеглої території фахівці не виявили вибухонебезпечних предметів.
О 20.28 роботи було завершено, виклик виявився хибним.
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