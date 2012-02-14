Представник посольства РФ: Немає ніякої «сирної війни»

Ніякої «сирної війни» між Росією і Україною немає, йде нормальний процес уніфікації стандартів якості.

Таку думку сьогодні в ході круглого столу на тему «До чого приведе торгова війна України з Росією?», організованого Інститутом Горшеніна, висловив радник, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні Олексій УРІН.

При цьому він зазначив, що сьогодні йдеться про обмеження імпорту до РФ лише для 3-х підприємств з близько 15-ти українських виробників сиру, які працюють на російському ринку сиру. «Яка ж це війна? Так, є претензії по окремих видах продукції, які покривають лише декілька часток відсотків від загального обсягу українського експорту до Росії. Але ця проблема, безумовно, технічна - вона буде вирішена у звичному міжвідомчому форматі», - вважає російський дипломат.

Разом з тим, за його словами, існує й ширший аспект даної проблеми. «Сфера регулювання стандартів якості - одна з ключових у питанні забезпечення доступу будь-якої продукції на зовнішні ринки. На даний час країни Митного союзу Росія, Білорусь і Казахстан проводять єдину політику в області технічного регулювання. Таким чином, вже у найближчому майбутньому ми на території Митного союзу матимемо повністю уніфіковану систему стандартів якості усієї продукції, яка виробляється у наших країнах або імпортується. На даний час готується до підписання угода про уніфікацію технічних регламентів МС і країн СНД, які до нього не входять. Україна також може прийняти ці регламенти, продовжуючи паралельно користуватися своїми власними регламентами, або ж повністю уніфікувати їх зі стандартами якості Митного союзу», - пояснив О.УРІН.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У свою чергу, у Держветслужбі України ці претензії назвали безпідставними.