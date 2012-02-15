Суд визнав незаконним продаж енергокомпанії за 1 долар

Верховний суд Угорщини підтвердив законність рішень, прийнятих раніше судом першої інстанції і Апеляційним судом про незаконність продажу енергокомпанії Emfesz швейцарській фірмі RosGas AG за 1 долар, яку намагався зробити колишній директор Emfesz Іштван ГОЦІ.

Про це сказано в переданому агентству УНІАН повідомленні департаменту зовнішніх зв'язків і комунікацій холдингу Group DF, куди входить компанія Emfesz.

У повідомленні наголошується, що 13 січня 2012 року, розглянувши скаргу RosGas, Верховний суд Угорщини залишив без зміни рішення суду першої інстанції і Апеляційного суду Будапешта, відповідно до яких кіпрська компанія Mabofi Holdings визнана єдиним законним власником угорської компанії Emfesz.

Нагадаємо, 28 квітня 2009 року І.ГОЦІ продав компанію Emfesz швейцарській фірмі RosGas, власники якої не відомі й досі. Внаслідок шахрайської операції на суму в 1 долар, Emfesz, що мав у попередні роки оборот понад мільярд доларів, був перетворений на компанію позбавлену ліцензій, і компанію, що втратила активи.

Рішення Верховного суду Угорщини ставить фінальну крапку в судовій тяжбі навколо Emfesz, яка триває вже майже три роки, і робить можливим повернення цій фірмі, що входить у Group DF, виведених активів.

Довідка УНІАН. 8 листопада 2011 року Апеляційний суд Будапешта залишив у силі рішення суду першої інстанції, відповідно до якого операція з продажу Emfesz компанії RosGas була визнана неукладеною. Апеляційний суд підтвердив, що І.ГОЦІ не мав належних повноважень, коли він, без відома законного власника компанії, обманним шляхом намагався зробити операцію з продажу компанії Emfesz, зареєстрованій у Швейцарії компанії RosGas.