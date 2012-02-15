Суд скасував рішення кримського уряду

Окружний адміністративний суд Криму скасував ухвалену три роки тому постанову Ради міністрів Криму про виділення обслуговуючому кооперативу 22 гектарів землі біля моря неподалік від Алушти під будівництво дач.Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.

За даними відомства, суд погодився з аргументами прокуратури стосовно того, що Радмін виділив землю незаконно, оскільки будувати дачі у прибережній захисній смузі заборонено.

Нагадаємо, кримський уряд, очолюваний Віктором ПЛАКІДОЮ, у 2009 році погодив кооперативу «Привітне Люкс» місце розташування ділянки для дачного будівництва і дозволив розробку проекту відведення землі на умовах оренди.