Азаров: загроз стабільності валютного курсу немає

Прем'єр-міністр Україна Микола АЗАРОВ упевнений, що на сьогодні загроз стабільності валютного курсу в країні немає.Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ефірі програми «Шустер live».

«Для підтримання валютного курсу зараз Національний банк витрачає доволі невеликі суми, цілком співмірні з необхідністю підтримки цього курсу. Ніяких загроз для стабільності валютного курсу зараз немає», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також заявив, що вважає помилковими твердження деяких експертів про те, що перевищення обсягу продажу валюти Нацбанком на міжбанку майже на 900 млн. доларів над її купівлею свідчить, що таким чином валютний курс утримується на одному рівні.

«Це абсолютно неправильно. Не знаю, які експерти це стверджують. Такий розрив обумовлений тим, що у нас, по-перше, негативне сальдо торгового балансу. І це природно, що Національний банк більше валюти витрачає, ніж отримує», – сказав прем'єр-міністр.

При цьому він зазначив, що негативним фактором, що впливає на вихід валюти з країни, є висока ціна на газ.