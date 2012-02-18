Азаров: ми повинні бути готові, якщо зовнішні ринки для нас закриються

Прем'єр-міністр Україна Микола АЗАРОВ сподівається, що міністр фінансів Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ зуміє запропонувати "радикальні" і "оперативні" заходи для наповнення держбюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ефірі програми «Шустер live».

Прем'єр-міністр також повідомив, що доходи бюджету за півтора місяці 2012 року на 4,4 млрд. грн. перевищили показники аналогічного періоду 2011 року.

«За півтора місяці цього року ми отримали доходи бюджету на 4,4 млрд. грн. більші, ніж за відповідний період минулого року. Непогано. Але підстрахуватися і вжити усіх заходів для того, щоб попередити можливу грозову ситуацію, необхідно», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що для наповнення бюджету необхідні «радикальні» й «оперативні» заходи.

«У міністра фінансів достатньо повноважень для того, щоб пропонувати урядові й президенту такі заходи. Я сподіваюся, що Валерій Іванович (ХОРОШКОВСЬКИЙ - УНІАН) буде виконувати те, що він говорить », - заявив М.АЗАРОВ.

Він також підкреслив необхідність максимально убезпечити країну на випадок проблем на фінансових ринках і традиційних зовнішніх ринках експорту української продукції.

«Ми повинні створити у себе умови, що якщо раптом фінансові ринки для нас закриються, якщо раптом на зовнішніх ринках для наших традиційних товарів експорту будуть проблеми, то ми якось перекриємо ось ці недонадходження в нашу країну реального фінансового ресурсу», – заявив голова уряду.

При цьому він зазначив, що для вирішення таких проблем необхідно розвивати внутрішній ринок та інфраструктурні проекти.