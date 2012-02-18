Азаров вважає цікавою ідею «бібліобусів»

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає цікавою ідею створення пересувних бібліотек для доставки книг у труднодоступні та малонаселені райони - «бібліобусів».

Про це він заявив під час спілкування з користувачами Facebook.

«Поки що це лише ідея. Мені вона видається цікавою. Ми спробуємо застосувати цей проект спочатку в обмеженій кількості й подивимося, наскільки вони будуть затребувані, а далі вже робитимемо висновки», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, кажучи про те, що останнім часом люди стали менше читати книг, глава уряду відзначив: «Ви говорите, що людям простіше дізнаватися про все за допомогою телевізора і газет або за допомогою Інтернету. А що ви розумієте під поняттям про все? З телевізора, газет можна одержати інформацію. А як одержати задоволення від прочитання гарної книги? А як ви розумієте собі прочитання "Війни і миру" по Інтернету? Тому книга, на мій погляд - це особисте, і ніякий Інтернет її не замінить. Так само ніякий Інтернет не замінить художню виставку, живу виставу і т.д.».

Також М.АЗАРОВ зазначив, що «останнім часом у мене склалася звичка читати кілька книг одночасно. Відкриваєш книгу і навмання читаєш будь-які сторінки, якщо ця книга сподобалася, то вона входить до числа тих книг, які лежатимуть на моєму столі, і час від часу я до них звертатимуся. Все залежить від часу, настрою».

Прем'єр-міністр повідомив, що зараз у нього на столі кілька таких книг, і зокрема, Герман Гессе "Гра в бісер", Генріх Манн "Зрілі роки Генріха IV".

«Книги абсолютно різні, а разом з тим досить цікаві. Раджу вам їх прочитати», - відзначив М.АЗАРОВ.