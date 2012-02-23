Право на землю не поширюється на подружжя, коли один з них іноземець

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до статті 61 Сімейного кодексу України щодо приведення у відповідність з Конституцією України» (№8639).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 343 із 421 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Даним законом передбачено, що об'єктом права спільної сумісної власності подружжя є житло, набуте одним із подружжя під час шлюбу внаслідок приватизації державного житлового фонду, та, за винятком випадків, коли одним із подружжя є іноземець або особа без громадянства, земельна ділянка, набута внаслідок безоплатної передачі її одному з подружжя із земель державної або комунальної власності, у тому числі приватизації.