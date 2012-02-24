Змінено наглядову раду заповідника “Софія Київська”.

Про це зазначається в постанові Кабінету міністрів України № 109 від 20 лютого ц.р., оприлюдненій на Урядовому порталі, якою внесено зміни до урядового розпорядження № 123 від 16 лютого 2011 р. “Про затвердження складу наглядових рад національних заповідників” з внесеними в нього раніше змінами.

Відповідно до документу, головою наглядової ради став директор Інституту археології Національної академії наук Петро ТОЛОЧКО, його заступником - директор департаменту культурної спадщини й культурних цінностей Міністерства культури Андрій ВІНГРАНОВСЬКИЙ.

Членами наглядової ради, в якій загалом 14 осіб, стали, зокрема: перший заступник міністра культури Юрій БОГУЦЬКИЙ, перший заступник міністра закордонних справ Руслан ДЕМЧЕНКО, голова Шевченківської РДА у місті Києві Сергій ЗІМІН, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Дмитро ІСАЄНКО, заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО, заступник керівника Державного управління справами Олексій ПАНЬКО, професор кафедри архітектурного проектування Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Лариса СКОРИК.