Обговорення Столичного стандарту здоров'я відбулося у 3 районах Києва

Голова Київської державної міської адміністрації Олександр Попов запропонував медичним працівникам провести обговорення проблемних питань медицини та висунути своїх представників для розробки Столичного стандарту здоров`я безпосередньо на рівні КМДА.

Як повідомляє Главком, збори трудових колективів вже відбулися в лікувальних установах Дніпровського, Солом`янського району і Оболонського району столиці. За підсумками зборів було висунуто цілий ряд проблемних питань, які потребують оперативного вирішення. У першу чергу, це кадрове питання (багато медичних установ міста укомплектовані кадрами лише на 60-65%), питання матеріального забезпечення, заробітної плати, житла, умов праці, юридичного супроводу та захисту лікарів. Практично жодне зібрання не обходилося без обговорення питань педіатрії. Лікарі вважають винесення педіатрії за рамки первинної лікувальної служби передчасним і наполягають, що в даному випадку йдеться про «збереження педіатрії як професії».

Переважна більшість трудових колективів лікувальних закладів в результаті зборів вирішила делегувати до КМДА своїх представників. Як правило, це два працівники – по одному від лікарів, по одному від середнього медичного персоналу. Найчастіше мандат на представництво дістається лікарям загальної практики, лікарям-гінекологам, терапевтам. Рішення ж про те, що їх представником на рівні адміністрації міста буде головний лікар, на сьогоднішній день було прийняте лише в одній поліклініці міста.