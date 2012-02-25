Католицькій громаді повернули будинок у Миколаєві

Миколаївській католицькій громаді передано будівлю, що історично належить їй, у якій довгі роки працював Миколаївський обласний краєзнавчий музей.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні Громадської ради в Миколаївській обласній держадміністрації губернатор Микола КРУГЛОВ передав символічні ключі від культової споруди єпископу Одесько-Сімферопольської дієцезії Римо-католицької церкви Броніславу БЕРНАЦЬКОМУ.

У свою чергу, єпископ подарував М.КРУГЛОВУ ікону Ісуса Христа.

Як зазначив губернатор, до 2011 року відповідно до розпорядження Президента України про передачу всіх культових будівель релігійним громадам у Миколаєві були звільнені і передані всі культові споруди, по яких були підтверджуючі документи. Проблема залишалася з будівлею, що належить католицькій церкві Святого Йосипа, в якій був Миколаївський обласний краєзнавчий музей.

Повернення будівлі церкві стало можливим після того, як краєзнавчий музей перевели до Старофлотських казарм, де з часом буде створене ціле музейне містечко. За словами М.КРУГЛОВА, відкрити його планується до 1 травня.

Як зазначив єпископ Б.БЕРНАЦЬКИЙ, на передачу будівлі католицька громада чекала більш як 13 років. Після ремонту в будівлі буде розташовано будинок настоятеля костьолу Святого Йосипа, недільна школа для молоді і притулок для бездомних громадян.

У Миколаєві є дві парафії Римо-католицької церкви, а в області - ще шість: в Очакові, Южноукраїнську, в селі Кисельовка, в Первомайське і Кривому Озері, в Баштанському районі.

«Сьогодні я дуже задоволений, - сказав єпископ Б.БЕРНАЦЬКИЙ. – За 10 років для мене це – найбільша радість. Миколаїв став прикладом на півдні України, що можна знайти компроміс. Католицька церква – миролюбна, вона ні з ким не воює, за всіх молиться, служить, скільки може, людям. Я дуже вдячний губернатору Миколі КРГУЛОВУ, який дав слово і його дотримав, а також директору музею. Тепер і музей, і костьол будуть мати свої приміщення, і це велика радість. Служитимемо разом на благо міста і городян».