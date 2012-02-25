Через потепління зростає ризик захворіти

Через потепління та підвищення рівня вологості зростає ризик захворіти на грип та гострі або респіраторно-вірусні інфекційні хвороби.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, оптимальною температурою для розповсюдження грипу та ГРВІ є 0° (+3; - 3).

МОЗ закликає українців дотримуватися санітарно-епідеміологічних заходів. А саме: при перших проявах хвороби - уникати масового скупчення людей, одягатися за погодою, не переохолоджуватися, регулярно провітрювати приміщення та робити вологе прибирання, частіше мити руки з милом. При нежиті, кашлі, підвищеній температурі тіла звертатися за кваліфікованою медичною допомогою, лікуватися вдома чи у стаціонарі до повного одужання, наголошують у МОЗ.