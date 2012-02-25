Погода на неділю

У неділю, 26 лютого, в Україні за прогнозами синоптиків буде хмарна погода. Очікується невеликий дощ та мокрий сніг, у південній частині без істотних опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в Карпатах та на Прикарпатті місцями 25-30 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3 морозу, вдень 0-5° тепла, у південній частині 3-8° тепла; в Карпатах протягом доби 2-7° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 2-5° тепла, вдень 6-8° тепла.

У Києві та області пройде невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла. По м. Києву температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.