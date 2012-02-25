За комунальні борги арештовуватимуть автомобілі

У Луганську комунальники досягли домовленості з ДАІ, що вони зупинятимуть автомобілі боржників і накладатимуть арешт на їхні машини, доки вони не погасять борги за комунальні послуги.

Про це заявив на брифінгу заступник начальника управління житлово-комунального господарства Ігор ГУРСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі Луганської міської ради.

За його словами, загальний борг за послуги теплозабезпечення на початок 2012 року в Луганську становив більш як 200 мільйонів гривень. Заборгованість населення - 161909,715 тис. грн., бюджетних організацій - 12 650,543 тис. грн., госпрозрахункових, - 25706,313 тис. грн.

За період з 1 січня по 21 лютого підготовлено і подано до районних судів Луганська 223 заяви про видачу судових приписів на загальну суму 2685,7 тис. грн., сплачено через ОДІС 11,6 тис. грн, направлено 3345 претензій, укладено 53 договори реструктуризації заборгованості на суму 281,1 тис. грн.

Водночас заступник начальника управління ЖКГ Луганської міськради відзначив, що на початок 2012 г заборгованість ЛДКП «Теплокомуненерго» за енергоносії становила 170965,821 тис. грн.

«За природний газ - 164085,397 тис. грн., за електроенергію - 82294,829 тис. грн., за водопостачання - 23617,004 тис. грн., - наголосив він. – За січень через борги населення змогли розплатитися з енергопоставляючими компаніями лише на 27 %», - повідомив І.ГУРСЬКИЙ.