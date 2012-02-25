До Тернополя привезли копію Туринської Плащаниці

У Тернополі в Архикатедральному соборі Непорочного зачаття пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви сьогодні виставили копію Туринської Плащаниці, привезеної із львівського з Собору св. Юра.

Як передає кореспондент УНІАН, з цієї нагоди у храмі зачитали Акафіст до Страстей Христових. Чин правили Високопреосвященний архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій СЕМЕНЮК спільно з настоятелем собору Андрієм РОМАНКІВИМ, священиками та вірними.

Архієрей закликав з вірою і любов’ю поклонятися Плащаниці, випрошувати для себе Божих ласк та молитися за навернення грішників.

«Людям, які приходять з проханням, вірою, молитвою та поклоняються їй, дається чудесне оздоровлення. Нехай Плащаниця допоможе нам краще пізнати стан своєї душі, полюбити більше Ісуса, роздумуючи над Його муками і страстями», – сказав під час проповіді митрополит.

Священнослужитель також закликав усіх присутніх розмірковувати над значенням Великого Посту та закликав вірних по-християнськи його провести.

«Ми повинні, роздумуючи над станом своєї душі, наблизити себе до Ісуса», – сказав митрополит.

Копія Туринської Плащаниці перебуватиме у Тернополі до 4 березня.