Українці Білорусі зібралися біля барельєфа Лесі Українки

Сьогодні численні представники українських товариств у Білорусі відзначили день народження видатної української поетеси Лесі Українки.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, українці Білорусі зібралися у Мінську на вулиці Куйбишева, де на початку XIX століття стояв будинок, в якому Леся Українка наглядала за хворим Сергієм Мержинським.

Вірші Лесі Українки, які українці Білорусі зачитували біля барельєфа поетеси, засвідчували силу духу українців, їх непохитність, засуджували прояви національної пасивності.

До присутніх звернулися радник посольства України в Білорусі з гуманітарних питань Василь БОНДАР і голова товариства «Ватра» Віктор ГУТОВСЬКИЙ, які закликали всіх заглибитися у свою історію, пригадати славних українських героїнь - і широко відомих, і мало відомих, і тих, які загинули безіменними.