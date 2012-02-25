Луганська облрада віддала ділянки для видобутку золота

Луганська обласна рада погодила клопотання ТОВ «Схід ДРГП» про надання надр з метою промислової розробки руд золота.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене 24 лютого на сесії обласної ради.

Згідно з рішенням, підприємству надаються родовища золотих руд Дяківське і Агуївське, а також ділянка розсипного золота Бобриківська Північно-східна в Антрацитівському районі.

Перераховані надра надані у користування з метою геологічного вивчення, зокрема дослідно-промислової розробки за умови оформлення права користування земельними ділянками і з урахуванням виконання умов Державного управління охорони навколишнього природного середовища і територіального управління Держгірпромнагляду.