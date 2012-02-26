З понеділка очікується похолодання

Завтра в Україні часом очікується невеликий сніг та мокрий сніг (у Криму з дощем), лише у південних областях без істотних опадів.

На дорогах України ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідромецентрі.

Температура вночі 2-7°, вдень 0-5° морозу (у південних та східних областях від 2° морозу до 3° тепла); у Криму вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 4-9° морозу.

У Київській області у понеділок очікується невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7°, вдень 0-5° морозу. У Києві температура вночі 3-5°, вдень 0-2° морозу.