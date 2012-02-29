Як досягти викорінення корупції в МВС?

Викорененню в МВС корупції та порушення нею права власності українців можна добитися шляхом ліквідації в системі органів внутрішніх справ благодійних фондів та комерціалізації послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку експерт, колишній співробітник МВС Сергій ШВЕЦЬ висловив на прес-конференції у Києві.

За його словами, попередній огляд фінансування української міліції свідчить про те, що озброєний орган виконавчої влади, враховуючи сьогоднішній стан його бюджетного фінансування, платники податків у змозі утримувати лише в межах 40% від потреби. Все інше МВС здобуває за допомогою дозволеної законами практики отримання коштів за рахунок громадян та інших недержавних «не зовсім прозорих» джерел фінансування, додав експерт.

Пояснюючи свою позицію, С.ШВЕЦЬ зазначив, що надання платних послуг призводить до комерціалізації міліції шляхом запровадження механізмів позбавлення громадян їхньої власності. Цей механізм, зазначив експерт, полягає в тому, що люди змушені оплачувати дії міліції, які вона зобов’язана вчиняти безкоштовно, – маються на увазі послуги ДАІ, підрозділів дозвільної системи, міграційної служби тощо.

При цьому переважна більшість цих послуг нікому не потрібна і штучно нав’язується громадянам, у тому числі не без участі підприємств-посередників, що надають послуги за цінами, у півтора-два рази вищими, ніж дозволено міліції в рамках надання нею платних послуг, підкреслив С.ШВЕЦЬ.

Ще одним джерелом незаконного стягнення з громадян грошей та процвітання корупційних схем в органах внутрішніх справ експерт назвав благодійність. С.ШВЕЦЬ зауважив, що завдяки функціонуванню спеціалізованих фондів лише в 2011 році МВС заробило 3 млрд. грн., джерела надходжень всіх інших сум, які покривають недостатність державного фінансування, встановити неможливо.

Крім того, експерт зауважив, що в діяльності міліції досить поширеним є протиправне перешкоджання громадянам у володінні майном. Одним із найрозповсюдженіших видів такого перешкоджання С.ШВЕЦЬ назвав затримання транспортних засобів із доставкою їх на платні штраф-майданчики.

«Поки в нашій державі буде такий рівень корупції, будь-яка реструктуризація міліції не допоможе», - підсумував експерт.